Врача Навального задержали. Она пыталась добиться допуска в колонию

Сообщается, что глава организации "Альянс врачей" и лечащий доктор Навального Анастасия Васильева приехала к колонии в Покрове и потребовала предоставить медицинскую помощь оппозиционеру, который объявил голодовку.

Но ей не дали встретиться с представителем администрации тюрьмы, поскольку сегодня нет приема. Она написала заявление на имя начальника и замначальника колонии об отказе предоставить Навальному медицинскую помощь. Однако заявление не приняли, сославшись на ограничения из-за COVID.

В итоге Васильеву и ведущего YouTube-канала "Штаб Навального" Дмитрия Низовцева задержали. Также сообщается о задержании нескольких журналистов.