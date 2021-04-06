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Врача Навального задержали. Она пыталась добиться допуска в колонию

Автор: РБК-Украина

В России задержали лечащего врача оппозиционера Алексея Навального. Она пыталась добиться допуска к нему в колонию в Покрове Владимирской области.

Об этом пишет "Новая газета".

Сообщается, что глава организации "Альянс врачей" и лечащий доктор Навального Анастасия Васильева приехала к колонии в Покрове и потребовала предоставить медицинскую помощь оппозиционеру, который объявил голодовку.

Но ей не дали встретиться с представителем администрации тюрьмы, поскольку сегодня нет приема. Она написала заявление на имя начальника и замначальника колонии об отказе предоставить Навальному медицинскую помощь. Однако заявление не приняли, сославшись на ограничения из-за COVID.

В итоге Васильеву и ведущего YouTube-канала "Штаб Навального" Дмитрия Низовцева задержали. Также сообщается о задержании нескольких журналистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывался принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряли чувствительность и ухудшалось общее состояние.

Также стало известно, что Навального перевели в медицинскую часть, а у его сокамерников выявили туберкулез.

Политик находится в колонии после возвращения из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом "Новичок". Российская судебная система заменила ему условный срок на реальный из-за того, что он не выполнял условия приговора.

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