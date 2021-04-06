Лікаря Навального затримали. Вона намагалася домогтися допуску до колонії

Повідомляється, що глава організації "Альянс лікарів" і лікар Навального Анастасія Васильєва приїхала до колонії в Покрові та вимагала надати медичну допомогу опозиціонеру, який оголосив голодування.

Але їй не дали зустрітися з представником адміністрації в'язниці, оскільки сьогодні немає прийому. Вона написала заяву на ім'я начальника і заступника начальника колонії про відмову надати Навальному медичну допомогу. Однак заяву не прийняли, пославшись на обмеження через COVID.

У підсумку Васильєву і ведучого YouTube-каналу "Штаб Навального" Дмитра Нізовцева затримали. Також повідомляється про затримання кількох журналістів.