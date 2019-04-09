Врача во Львове разоблачили на вымогательстве взяток

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во Львове разоблачили на систематических взятках врача-невролога Городской детской клинической больницы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники СБУ установили, что врач требовала деньги с граждан за выдачу выписки из медицинской карты для оформления государственной социальной выплаты для детей-инвалидов. Свою "помощь" злоумышленница оценивала примерно в 500 долларов за документ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт получения врачом от матери ребенка, которая болеет ДЦП, 6 тыс. гривен - первой части неправомерной выгоды.

Фото: задержание взяточницы (ssu.gov.ru)

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос относительно сообщения фигуранту дела о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность других медицинских работников учреждения к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что Киевской местной прокуратурой №5 направлено в суд обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в вымогательстве 1,5 тыс. долларов взятки у участника АТО за установление ему группы инвалидности. Военнослужащий получил тяжелую травму ноги во время боевых действий.

Врачей на вымогательстве взятки в Киеве задержали 5 декабря 2018 декабря. Их задержали при получении 42,6 тыс. гривен.