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Врач Белого дома заявил, что у Трампа не наблюдается симптомов коронавируса

Автор: Артур Родивилов

Лечащий врач президента США Дональда Трампа направил в Белый дом оценку состояния здоровья главы государства. Доктор Шон Конли во время последнего осмотра президента указал на отсутствие каких-либо симптомов коронавирусной болезни.

Соответствующий документ обнародовала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

По его словам, Трамп не жалуется на какие-либо симптомы. Основные показатели жизнедеятельности и результаты осмотра по-прежнему стабильны.

"Амбулаторный уровень насыщения кислородом составляет 95-97 процентов. В целом состояние здоровья президента по-прежнему очень хорошее", - резюмировал врач.

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Он пообещал предоставить дополнительную информацию по мере ее появления.

В понедельник Трамп вернулся в Белый дом после того, как пробыл несколько дней в Национальном военно-медицинском госпитале имени Уолтера Рида в Мэриленде.

Ранее Трампу дали препарат для тяжелобольных коронавирусом.

Также в Белом доме заявляли, что состояние президента США Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, в пятницу было намного хуже, чем заявили официальные лица.

Напомним, Трампа госпитализировали вечером 2 октября.

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