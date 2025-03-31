Як пов'язані місцеві податки й створення планів просторового розвитку: пояснення ВР

Це дасть можливість громадам збирати більше надходжень до місцевих бюджетів. Водночас, додаткову базу для них громади знаходять у тому числі під час підготовки до створення планів просторового розвитку.

Вона наголосила, що питання адміністрування місцевих податків наразі є у ТОП-3 пріоритетів тих законодавчих ініціатив, які потрібні для реформи фінансової децентралізації, що розпочалася ще у 2015 році. Його вирішення - задача, актуальна ще "на вчора", оскільки це допоможе громадам бути більш спроможними і стійкими.

"В нас є певні дослідження і ми бачимо, як адмініструються податки в інших європейських країнах. Тож ми бачимо, що 50-60% від бюджетних надходжень там дають саме місцеві податки. В Україні статистика не така прекрасна і ми знаємо, що тут є потенціал для розвитку. Щонайменше земельний податок і податок на нерухомість є тим потенціалом можливостей, де громади можуть збирати більше надходжень і мати більше ресурсу для того, щоб його потім направляти на розвиток", - пояснила Шуляк.

За її словами, питання адміністрування місцевих податків досить болюче для більшості органів місцевого самоврядування, оскільки на сьогодні немає єдності у цьому питанні: приміські об'єднані територіальні громади прагнуть, щоб податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) сплачувався за місцем проживання суб‘єкту господарської діяльності, в той час як міська влада наполягає, щоб сплата відбувалася за місцем її ведення.

Втім, оскільки сьогодні немає технічної можливості для адміністрування ПДФО за місцем проживання - немає механізму реєстрації фізичних осіб, у Парламенті схиляються до варіанту сплати за місцем ведення господарської діяльності.

"Водночас, громадам наразі дуже важливо не чекати ухвалення відповідного законодавства, а дітися кейсам того, як та чи інша громада вже вирішує ці питання. Цей досвід можна брати в основу іншими громадами, масштабувати його, і, звичайно, це все буде виражатися в певних цифрах, які безпосередньо впливатимуть на розвиток громади", - переконала Олена Шуляк.

Вона додала, що додаткову базу для збільшення надходжень до місцевих бюджетів знаходять громади, які розпочали підготовку для створення планів просторового розвитку (ППР). Для його підготовки потрібно зібрати дуже широкий перелік вихідних даних і оскільки на рівні закону ППР стануть обовʼязковими з 1 січня 2028 року, дуже багато громад знаходяться на етапі збору цих даних. В процесі цього вдається знайти нові обʼєкти, які потенційно можуть стати базою для оподаткування - земельні ділянки, нерухомість.

"Якщо це все порахувати і накласти в систему наших місцевих податків, це додаткові надходження. Тому для мене і питання планування, і питання з адміністрування місцевих податків дуже взаємоповʼязані. Я впевнена, що кожна громада має такий потенціал, має такі можливості, які обов'язково будуть знайдені", - переконана Шуляк..

Нардепка також нагадала, що в Україні є кейси, коли місцева влада свідомо йде на зменшення місцевих податків задля підтримки бізнесу, що у свою чергу є кроком на перспективу. Зокрема, на початку війни так відбулося у Харкові, що свідчить про те, що місцева влада розуміє важливість підтримки місцевого бізнесу. Такий досвід також потрібно якомога ширше популяризувати, переконана Олена Шуляк.