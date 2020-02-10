В ВР внесли закон о предоставлении услуг военного характера за пределами Украины

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект вводит Единый госреестр оружия и боеприпасов для поставщиков таких услуг

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №3005 "О военно-консалтинговой деятельности" по предоставлению услуг военного или охранного характера за пределами Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Проект закона был внесен в парламент 4 февраля, однако сначала его текст отсутствовал.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Суть закона

В пояснительной записке отмечается, что под военно-консалтинговой деятельностью подразумевается предоставление государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины услуг военного или охранного характера.

"Характерной особенностью предложенного законопроекта является предоставление подобных услуг исключительно за рубежом, что исключает возможность образования "частных" армий внутри государства", - указано в ней.

Подробнее о законопроекте

Закон состоит из 9 разделов и нормирует правоотношения в следующих сферах военно-консалтинговой деятельности, начиная от порядка создания субъекта военно-консалтинговой деятельности, получения последним лицензии на предоставление услуг военного или охранного характера, оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему , особенности государственного и общественного контроля за деятельностью субъектов военного-консалтинговой деятельности, заканчивая гарантиями социальной и правовой защиты их участников, основателей в и персонала.

Документ вводит жесткие условия приобретения лицом права осуществлять военно-консалтинговую деятельность путем создания соответствующего субъекта хозяйственной коммерческой деятельности. Особенностью деятельности такого субъекта является его направление на внешние рынки и запрет осуществлять военно-консалтинговую деятельность на территории Украины. Это связано с законодательной неурегулированностью вопроса оборота оружия в Украине.

При этом законопроектом предоставляется право субъектам военно-консалтинговой деятельности осуществлять импорт в рамках внешнеэкономической деятельности, ввоз в Украину и вывоз за ее пределы огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему исключительно для осуществления договорных обязательств в государстве территориальной юрисдикции в соответствии с законодательством этого государства и нормами международного права.

Подчеркнем, закон вводит Единый государственный реестр огнестрельного оружия и боеприпасов, устройств, патронов к нему, находящихся у субъектов военно-консалтинговой деятельности, а также четкие требования по контролю за оборотом такого оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему.

Напомним, Кабинет министров предлагает ВР принять законопроект №3041 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендует Раде принять за основу и в целом законопроект №3003 главы государства Владимира Зеленского "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях".