У ВР ухвалили закон щодо землевідведення для операторів мобільного звʼязку: як вплине на економіку

Також понад 100 тисяч абонентів у віддалених місцевостях матимуть покращений доступ до звʼязку та мережі, а місцеві бюджети отримають додатковий фінансовий ресурс від сплати операторами плати за користування земельними ділянками.

За її словами, законопроєкт №9549 щодо прискорення процесів землевідведення та доступу для будівництва нових об'єктів мережі 4G-зв'язку прийняли у першому читанні ще у червні 2024 року, у другому - у серпні 2024-го, але після цього - у жовтні, президент України Володимир Зеленський дав по ньому пропозиції на доопрацювання.

У грудні законопроєкт почали доопрацьовувати відповідно з ними. Фінальні зміни стосуються, зокрема, правил і умов зміни цільового призначення земельних ділянок, а також їх відчуження і умов для користування за принципом сервітуту.

"До прикладу, строк дії земельного сервітуту для розгортання, експлуатації електронних комунікаційних мереж на землях державної або комунальної власності не може бути меншим п’яти років та не може бути більшим за строк, на який така земельна ділянка передана у користування землекористувачу", - пояснила Шуляк.

За словами Шуляк, остаточне ухвалення законопроєкту - вимога воєнного часу та запороку розвитку інфраструктури зв’язку України. Більше того, на ухваленні прийнятого сьогодні законопроєкту наполягав український бізнес під час спільних робочих зустрічей, додала Шуляк.

"Завдяки прийнятому сьогодні закону мобільні оператори 4G-зв'язку та мобільного високошвидкісного інтернету зможуть вдвічі скоротити відведення землі: з 6 до 2−3 місяців. Відповідно, і вдвічі прискорити розвиток інфраструктури зв’язку уздовж доріг, особливо вздовж автомобільних та залізничних шляхів України, а також у селах, на прифронтових та деокупованих територіях. Йдеться про встановлення базових станцій, оскільки тисячі з них зруйновані, з деякими власниками земель неможливо встановити зв’язок для поновлення правовідносин оренди/суборенди", - зазначила Шуляк.

Парламентарка пояснила, що оператори для цього використовують невеликі ділянки площею 1−5 соток, а з 2022 року діє закон, який скоротив час відведення ділянок для веж до шести місяців, тоді як до цих змін процес тривав до півтора року. Чинна процедура в умовах війн і гальмує розвиток мереж в тилу та їх відновлення у прифронтових і постраждалих від ворожої окупації регіонах.

Відповідно, реалізація норм прийнятого законопроєкту дозволить щонайменше на 3 місяці швидше відновлювати зв’язок на деокупованих територіях, а також у місцевостях, які зазнали руйнувань від ворожих ударів, зокрема відводити ділянки для будівництва базових станцій з нуля, використовувати земельний сервітут для будівництва базової станції, встановлювати тимчасові засоби мобільного звʼязку.

Загалом, прийнятий закон дозволить вирішити критично важливі завдання для розвитку інфраструктури зв’язку. За оцінками експертів галузі, покриття ключових доріг країни збільшиться з 80% до 95% протягом наступних 24 місяців.

Додаткове покриття 1600 км автошляхів технологією 4G дозволить надати та покращити зв’язок для понад 100 тисяч абонентів у віддалених місцевостях. Зв’язок отримають до 1500 сіл, де проживає близько 600 тисяч людей. Внутрішня міграція населення на захід України вимагає розширення мереж у цих регіонах, доступу до 4G-зв'язку потребують також і модульні містечка.

Завдяки стрімкому розвитку мереж мобільного зв’язку місцеві бюджети отримають додатковий фінансовий ресурс від сплати плати за користування земельними ділянками операторами від 3,5 млн грн, оскільки йдеться про встановлення декількох тисяч нових базових станцій у різних місцевостях України.

Більше того, згідно з Стратегією розвитку електронних комунікацій до 2030 року, оператори мобільного зв’язку за наступні 7 років готові інвестувати у розгортання та удосконалення мереж $6 млрд. Крім цього, зростання проникнення мобільних технологій на 1% додає 0,06% до зростання ВВП на душу населення. Світовий банк підрахував, що зростання кількості підключень до 4G на 10% забезпечує економічне зростання на 1,3%.