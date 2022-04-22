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В ВР создали рабочие группы для наработки законов по восстановлению разрушенного жилья

Фото: в Раде создали рабочие группы для наработки законов по восстановлению разрушенного жилья (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В комитете Верховной рады по вопросам организации государственной власти создали две рабочие группы, которые будут разрабатывать законопроекты и механизмы восстановления страны, предоставления жилья украинцам, которые потеряли свои дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк, которая стала сопредседателем обеих рабочих групп.

"Война обязательно закончится победой Украины - поэтому уже сейчас мы должны работать над планированием восстановления разрушенных оккупантами городов и компенсации жилья для украинцев. Работа наших рабочих групп будет сосредоточена на разработке законов, посвященных предоставлению жилья тем, кто потерял дома в результате полномасштабного вторжения России, а также тем, кто долгие годы стоит в очереди на получение жилья. Также будем работать над вопросами по совершенствованию законодательства по вопросам планирования восстановления и развития населенных пунктов и других территорий, особенно тех, которые существенно пострадали в результате российской агрессии", - заявила Елена Шуляк.

Сопредседателями рабочей группы, которая будет работать над законами, направленными на обеспечение пространственного планирования и комплексного восстановления населенных пунктов и регионов, кроме Елены Шуляк стали также народные депутаты Анна Бондарь и Олег Дунда.

Вторую рабочую группу, которая будет разрабатывать законы по вопросам жилищной политики и обеспечения граждан жильем, возглавят Елена Шуляк, а также народные депутаты от "Слуги народа" Андрей Стрихарский и Иван Юнаков.

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