У ВР розповіли, з якими проблемами стикається чверть отримувачів компенсації "єВідновлення"

За її словами, жодна сучасна країна ще не стикалася з кейсами, подібними українському механізму компенсацій за пошкоджене і знищене житло. Відтак релевантного досвіду, який можна було б запозичити і адаптувати, у України немає. Тому реалізація програми, яку створювали не за готовим лекалом, а з нуля, може відбуватися з певними недоліками.

"Однак, потрібно ці недоліки відстежувати та виправляти. З моменту запуску "єВідновлення" у травні 2023 року держава цим займається на постійній основі, розширюючи та запроваджуючи опції, на які є запит і врегульовуючи проблемні моменти", - зауважила Шуляк.

Зараз, уточнила вона, проблемні моменти можуть бути, зокрема, і під час використання компенсації за знищене житло - житлових сертифікатів "єВідновлення". Як свідчать дані опитування, серед респондентів, які вже отримали компенсацію, кожен четвертий (25%) повідомив про труднощі на етапі її використання.

Так, для власників знищеного житла ключовими викликами стали складнощі з пошуком житла в межах номіналу житлового сертифіката та обмежені строки, передбачені для використання заброньованих коштів.

"Зараз ми бачимо, що середня сума сертифіката коливається у межах 1,5 - 1,7 млн гривень. І дійсно, не завжди вдається втиснутися у цю цифру. Так, середня по Україні вартість 1-кімнатної квартири у новобудові - 1,8 млн гривень. На вторинному ринку - 2,4 млн гривень. Але Київ, зрозуміло, дорожчий: однокімнатні від 2,2 млн гривень. І більшість угод - саме вторинний ринок", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що громадяни, по-перше, мають можливість докладати власні кошти до суми сертифіката, а також можливо використати сертифікат "єВідновлення" як перший внесок за житло за програмою "єОселя". Таку можливість було запроваджено ще на початку минулого року.

Щодо строків використання заброньованих за сертифікатом "єВідновлення" коштів, Шуляк пояснила, що йдеться про 30 днів, протягом яких громадянин має укласти угоду купівлі-продажу обʼєкту, з яким визначився.

Крім цього, Шуляк зазначила, що за даними дослідження, труднощі виникають і у громадян, які отримати кошти на ремонт пошкодженого житла. Вона зауважила, що нині є два варіанти виплат - до 200 тис. гривень на терміновий поверхневий ремонт (на кшталт встановлення вікон тощо), а також до 350 тис. на капітальний ремонт - у випадку, якщо квартиру або будинок було пошкоджено

Водночас респонденти, житло яких було пошкоджено, повідомили про такі труднощі:

Можливість завищення цін з боку підрядників, які працюють за програмою "єВідновлення", а також дефіцит виконавців робіт на місцевому рівні;

Строки для використання компенсації можуть бути є недостатніми, особливо з огляду на безпекову ситуацію, несприятливі погодні умови (дощі, холод). Ці фактори уповільнювали або унеможливлювали виконання ремонтних робіт у встановлені строки;

Незрозумілість порядку використання коштів - частина отримувачів компенсації не має чіткого розуміння, як саме і де можна використовувати компенсацію;

Обмеження в способах оплати. Неможливість розрахунку готівкою створювала труднощі з придбанням певних будівельних матеріалів, зокрема деревини.

"Держава працює зі всім фідбеком, який отримує, оскільки розуміє, що програму треба доопрацювати і цей процес триває постійно. Наскільки успішно це робиться? Найкращою відповіддю будуть цифри - з моменту запуску "єВідновлення" громадянам виплачено компенсацію на загальну суму в більше ніж 30 млрд гривен", - резюмувала Шуляк.