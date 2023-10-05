У ВР проголосували за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували житло

"Запуск цього етапу "єВідновлення" ми планували давно, адже було багато відповідних запитів від громадян, які зробили ремонт житла самотужки - щоб в ньому можна було хоч якось жити, або щоб воно не зруйнувалося ще більше. Вони так само претендують і мають право на компенсацію як і ті українці, що дочекалися державної компенсації", - пояснила нардеп.

За її словами, виплати по новій формі компенсацій почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року. Компенсаційний механізм буде таким самим, як і по іншим категоріям "єВідновлення" - заяву потрібно буде подати через Дію, потім її розгляне комісія та визначить розмір виплати.

При цьому Шуляк наголосила, що це далеко не останнє розширення форм програми компенсацій "єВідновлення" - у Міністерстві вже працюють над наступним розширенням програми і згодом почнуть компенсувати пошкодження житла жителям окупованих територій.

Крім цього, програму будуть вдосконалювати і за рекомендаціями громад, для чого вже зараз з ними проводять відповідні публічні консультації.

"Вирішувати, що необхідно змінити в програмі, щоб вона працювала ефективніше, потрібно виключно за участю громад. Для цього ми проводимо з ними публічні консультації, під час яких обмінюємося оцінками проєкту і ідеями щодо його покращення не лише з авторами відповідного Закону, а і з представниками профільних міністерств, народними депутатами і, що головне - безпосередньо з громадянами, житло який пошкоджено або зруйновано", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, в рамках першого етапу державної програми "єВідновлення" українцям було виплачено вже 1,5 млрд гривень. Йдеться про компенсації на ремонти квартир та будинків, сума відновлення яких не перевищує 200 ти.с грн.

Також вже сформовано перші 100 житлових сертифікатів загальною сумою в 151 млн гривень, за які українці, чиє житло знищене в результаті в результаті збройної агресії РФ, зможуть придбати нове. Йдеться про отримання нових квартир або будівництво приватних будинків.