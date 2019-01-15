ВР приняла закон для снижения риска нарушений прав жителей общежитий

Иллюстративное фото (borispol.org.ua)

Закон поддержал 241 нардеп

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №9102 "О внесении изменений в пункт 3 раздела VIII "Заключительные положения" закона "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий". За документ проголосовал 241 депутат ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, предложенная законом редакция закона позволит юридически корректно сформулировать и избежать неоднозначного толкования нормы пункта 3 раздела VIII "Заключительные положения" закона "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий". Таким образом, законом определяется, что мораторий на недопущение незаконного выселения жителей общежитий из занимаемых ими жилых помещений в общежитиях и на недопущение отчуждения в любой способ общежитий и их частей, которые строились в советское время (до 1 декабря 1991 года) действует непрерывно, со дня опубликования закона "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий" до завершения реализации мероприятий, которые будут предусмотрены Общегосударственной целевой программой (программами) передачи общежитий в собственность территориальных общин.

"Принятие этого законопроекта позволит существенно снизить риск возможных нарушений жилищных прав жителей общежитий и имущественных прав территориальных общин, на территории которых расположены соответствующие общежития и снизит уровень общественного напряжения в среде жителей общежитий", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в записке отмечается, что принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из государственного и местных бюджетов. Однако дополнительного финансирования потребует реализация Общегосударственной целевой программы (программ) передачи общежитий в собственность территориальных общин на соответствующие годы.

Напомним, в июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №1076 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий" со своими предложениями.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле 2017 года парламент принял этот закон с учетом предложений президента. За документ проголосовали 256 нардепов.

Добавим также, в апреле 2018 года Рада приняла законопроект о проживании в общежитиях студентов с оккупированных территорий.