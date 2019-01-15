ВР прийняла закон для зниження ризику порушень прав мешканців гуртожитків

Ілюстративне фото (borispol.org.ua)

Закон підтримав 241 нардеп

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №9102 "Про внесення змін до пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" закону "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків". За документ проголосував 241 депутат ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, запропонована законом редакція закону дозволить юридично коректно сформулювати та уникнути неоднозначного тлумачення норми пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" закону "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків". Таким чином, законом визначається, що мораторій на недопущення незаконного виселення мешканців гуртожитків із займаних ними жилих приміщень у гуртожитках та на недопущення відчуження у будь-який спосіб гуртожитків та їх частин, що будувалися за радянських часів (до 1 грудня 1991 року) діє безперервно, з дня опублікування закону "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" до завершення реалізації заходів, що будуть передбачені Загальнодержавною цільовою програмою (програмами) передачі гуртожитків у власність територіальних громад.

"Прийняття цього законопроекту дозволить суттєво знизити ризик можливих порушень житлових прав мешканців гуртожитків та майнових прав територіальних громад, на території яких розташовані відповідні гуртожитки та знизить рівень суспільного напруження у середовищі мешканців гуртожитків", - сказано у пояснювальній записці.

Крім того, у записці зазначається, що прийняття закону не потребує виділення додаткових коштів з державного та місцевих бюджетів. Однак додаткового фінансування потребуватиме реалізація Загальнодержавної цільової програми (програмам) передачі гуртожитків у власність територіальних громад на відповідні роки.

Нагадаємо, у червні 2017 року президент України Петро Порошенко підписав законопроект №1076 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" зі своїми пропозиціями.

Як писало РБК-Україна раніше, у квітні 2017 року парламент ухвалив цей закон з урахуванням пропозицій президента. За документ проголосували 256 нардепів.

Додамо також, у квітні 2018 року Рада прийняла законопроект про проживання у гуртожитках студентів з окупованих територій.