В ВР предлагают изменения в Конституцию для проведения антимонопольной реформы

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

В Основном законе предлагается предусмотреть новый конституционный статус АМКУ

В Верховной раде Украины предлагают внести изменения в Конституцию для проведения конкурентно-антимонопольной реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В частности, комитет Рады по вопросам экономического развития провел публичное обсуждение этой реформы.

Так, глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса комитета Людмила Буймистер заявила, что реформа должна состоять из двух частей, первая из которых - реформа конституционная.

В частности, предлагается распространить ответственность за предотвращение монопольных нарушений на все органы государственной власти.

"Чтобы за это отвечал не только АМКУ, а чтобы вся система органов государственной власти, а также независимые регуляторы имели целью защиту и развитие конкуренции", - сказала глава подкомитета.

Также реформой предусматривается конституционный запрет антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования (картелей) (ст. 42 Конституции Украины) и новый конституционный статус АМКУ: назначение и увольнение главы и государственных уполномоченных Верховной радой Украины по представлению президента (ст. 85 Конституции Украины).

Кроме того, предлагаются и изменения в закон "Об Антимонопольном комитете Украины", которым предусматривается ежегодное заслушивание отчета АМКУ на пленарном заседании Рады и внеочередное заслушивание председателя АМКУ в парламенте по вопросам, относящимся к полномочиям комитета.

В частности, предусматривается и введение постепенной ротации главы и государственных уполномоченных АМКУ с сохранением преемственности в деятельности данного органа (изменения в ст. 5 заключительных положений законопроекта "О конкурентно-антимонопольной реформе"), внедрение прозрачного механизма конкурсного отбора на должности председателя и государственных уполномоченных АМКУ.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди отметила, что сначала планируется принять соответствующие изменения в законы, а затем вносить их в Конституцию Украины.

Напомним, в ВР заявили, что на сегодня наблюдаются ограничения независимости и специального статуса Антимонопольного комитета Украины.

Так, в Раде предлагают создать единый специализированный Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и экономической конкуренции.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября в парламенте анонсировалось заслушивание отчета главы АМКУ по выполнению возложенных на него обязательств.