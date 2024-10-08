У ВР пояснили, чому махінації з програмою "єВідновлення" приречені на провал

Вона повідомила, що нещодавно правоохоронці провели десятки обшуків на прифронтових територіях у Харківській області. Виявилось, що посадовці, які працюють у комісіях при ОМС, робили шахрайські дії - фіксували оформлення житлових сертифікатів на будинки, які були зруйновані до повномасштабного вторгнення, попередньо домовляючись з їх власниками.

"Але вони забули, що програма "єВідновлення" - це абсолютно цифровий механізм і видно, хто фіксує пошкодження і хто приймає рішення, кожен чиновник ставить свій електронний підпис. Тож рано чи пізно шахрайство стає явним. Тому я б радила не зловживати такими речами. Крім того, для підвищення контролю ми ввели умову, що 30% членів комісії повинні бути представниками громадського сектору. Звісно, на територіях, де небезпечно, не завжди можна працювати, але ми просимо долучатися тих, хто може", - зазначила Шуляк.

За словами Шуляк, ще в перший рік програми були випадки, коли до шахрайства вдавалися і самі громадяни, які подають заяви на компенсації. Порушення при цьому були досить нехитрими - наприклад, використати фотошоп, щоб додати пошкодження, яких по факту немає. Але все це не має жодного сенсу, оскільки ддля компенсації житло обов‘язково повинна обстежити спеціальна комісія, яка вживу бачить, які пошкодження є, а які лише на картинці, зазначила парламентарка.

При цьому вона підкреслює - попри все це, є і реально безпекові проблеми на прифронтових територіях. Тим не менш, комісії, працюючи у важких небезпечних умовах для життя і здоровʼя, все одно здійснюють обстеження.

"Часто вони виходять у бронежилетах, під обстрілами, щоб фіксувати пошкодження і щоб люди отримали компенсацію. Наш комітет, а також Мінвідновлення намагається допомагати таким комісіям інформаційно, реагуємо на запити і вносимо зміни, за потреби, в законодавство", - розповіла Шуляк.

Вона також зазначила, що нині у роботі програми "єВідновлення" є певні складнощі, пов‘язані з браком фінансування компенсацій. Зокрема, після того, як був звільнений з посади Голови Мінвідновлення Олександр Кубраков і його команда, певний раз не було жодних рухів по програмі і складалося враження, що нікому в Уряді програма не цікава. Нині ж програма під загрозою, оскільки у бюджеті на 2025 рік коштів на неї не передбачили.

"Я подала правку до про виділення 10 млрд грн. Це той мінімум, який має бути, щоб програма "єВідновлення" працювала. Переконана, що сьогодні, коли ми говоримо про повернення людей з-за кордону і про ВПО, компенсаційна програма має працювати без збоїв, із чітким розумінням, навіщо це робить держава, та з величезною підтримкою уряду й міжнародних партнерів", - резюмувала Шуляк.