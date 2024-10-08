В ВР объяснили, почему махинации с программой "єВідновлення" обречены на провал

Она сообщила, что недавно правоохранители провели десятки обысков на прифронтовых территориях в Харьковской области. Оказалось, что должностные лица, работающие в комиссиях при ОМС, совершали мошеннические действия - фиксировали оформление жилищных сертификатов на дома, разрушенные до полномасштабного вторжения, предварительно договариваясь с их владельцами.

"Но они забыли, что программа "єВідновлення" - это абсолютно цифровой механизм и видно, кто фиксирует повреждения и кто принимает решение, каждый чиновник ставит свою электронную подпись. Так что рано или поздно мошенничество становится явным. Поэтому я бы советовала не злоупотреблять такими вещами". Кроме того, для повышения контроля мы ввели условие, что 30% членов комиссии должны быть представителями общественного сектора. Конечно, на территориях, где опасно, не всегда можно работать, но мы просим приобщаться к тем, кто может", - отметила Шуляк.

По словам Шуляка, еще в первый год программы были случаи, когда к мошенничеству прибегали и сами граждане, подающие заявления на компенсации. Нарушения при этом были достаточно бесхитростны - например, использовать фотошоп, чтобы добавить повреждений, которых по факту нет. Но все это не имеет никакого смысла, поскольку для компенсации жилье обязательно должна обследовать специальная комиссия, которая вживую видит, какие повреждения есть, а какие только на картинке, отметила парламентария.

При этом она подчеркивает - несмотря на это, есть и реально проблемы безопасности на прифронтовых территориях. Тем не менее комиссии, работая в тяжелых опасных условиях для жизни и здоровья, все равно осуществляют обследование.

"Часто они выходят в бронежилетах, под обстрелами, чтобы фиксировать повреждения и чтобы люди получили компенсацию. Наш комитет, а также Минвосстановления пытается помогать таким комиссиям информационно, реагируем на запросы и вносим изменения при необходимости в законодательство", - рассказала Шуляк.

Она также отметила, что в настоящее время в работе программы "єВідновлення" есть определенные сложности, связанные с нехваткой финансирования компенсаций. В частности, после того, как был уволен с должности Главы Минвосстановления Александр Кубраков и его команда, определенный раз не было никаких движений по программе и создавалось впечатление, что никому в Правительстве программа не интересна. В настоящее время программа под угрозой, поскольку в бюджете на 2025 год средств на нее не предусмотрели.

"Я подала правку к выделению 10 млрд грн. Это тот минимум, который должен быть, чтобы программа "єВідновлення" работала. Убеждена, что сегодня, когда мы говорим о возвращении людей из-за границы и об ВПЛ, компенсационная программа должна работать без сбоев, с четким пониманием, зачем это делает государство и с огромной поддержкой правительства и международных партнеров", - резюмировала Шуляк.