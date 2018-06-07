ВР підтримала звернення до іноземних парламентів щодо вироку Сущенку

Рада закликає міжнародне співтовариство ввести нові санкції проти РФ

Верховна рада України підтримала проект постанови №8446 "Про Звернення Верховної ради України до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій, світових лідерів та міжнародного співтовариства у зв'язку з протиправним вироком Московського міського суду у справі незаконно утримуваного в Російській Федерації громадянина України Романа Сущенка", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 238 нардепів.

"Верховна Рада України висловлює рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням Московського міського суду від 4 червня 2018 року про засудження громадянина України, журналіста Романа Сущенка до 12 років позбавлення волі за сфабрикованими обвинуваченнями у "шпигунстві"; заявляє, що вирок Московського міського суду у цій справі базується на відверто сфабрикованих обвинуваченнях, фальсифікації доказів і є черговим свідченням відсутності правосуддя в Російській Федерації та продовженням політично вмотивованих переслідувань громадян України", - підкреслюється у зверненні.

У ньому ВР вимагає від Росії негайно припинити цілеспрямоване порушення прав і свобод людини, скасувати незаконне рішення у справі Сущенка, звільнити його та забезпечити безперешкодне повернення в Україну.

Парламент також закликає міжнародне співтовариство засудити агресивну політику РФ та посилити тиск на Росію з метою припинення політично вмотивованих утисків та переслідувань проти громадян України, а також задля звільнення та повернення в Україну Сущенка та інших політичних в'язнів-громадян України, які незаконно утримуються Росією за сфабрикованими та політично вмотивованими звинуваченнями.

"Рада звертається до всіх держав світу, міжнародних організацій та інституцій із закликом запровадити нові санкції проти Російської Федерації у зв’язку з продовженням нею порушень прав людини і політичних переслідувань, зокрема протиправним вироком Московського міського суду у справі незаконно утримуваного в Російській Федерації Романа Сущенка", - зазначається у зверненні.

Крім того, ВР закликала міжнародну спільноту сприяти притягненню до відповідальності всіх осіб, причетних до системних порушень прав людини Росією та політично мотивованих переслідувань громадян України, зокрема до винесення протиправного вироку Сущенку.

Проектом доручається голові парламенту Андрію Парубію забезпечити невідкладне направлення тексту звернення до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей міжнародних організацій та світових лідерів.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Україна ніколи не визнає вирок українському журналісту Роману Сущенку, якого незаконно засудили в Росії.