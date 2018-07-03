ВР планує ввести мораторій на підняття тарифів на доставку україномовних друкованих ЗМІ

Документ за основу підтримали 228 нардепів

Парламент підтримав за основу у першому читанні законопроект №7291 "Про мораторій на підняття тарифів на доставку україномовних друкованих видань на території України та періодичних регіональних і місцевих видань на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей", передає кореспондент РБК-Україна.

Після ряду невдалих спроб документ підтримали 228 нардепів.

Законопроектом планується заборонити підняття тарифів на приймання передплати та доставки за передплатою друкованих засобів масової інформації, що видаються українською мовою, тимчасово на строк три роки з дати прийняття документу.

Документом визначається, що тимчасово, на термін особливого періоду, встановлюється мораторій на підняття тарифів на приймання передплати та доставки за передплатою вітчизняних періодичних друкованих ЗМІ регіональної та місцевої сфери розповсюдження на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрпошта" закриє частину відділень у невеликих селах, замінивши їх листоношами, які будуть пересуватися на автомобілях.