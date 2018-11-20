ВР планує врегулювати призупинення повноважень місцевої влади по держархбудконтролю

Фото: парламент (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нардепи підтримали відповідний законопроект за основу у першому читанні

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №7266-1 "Про внесення змін до закону "Про регулювання містобудівної діяльності" (щодо передачі, припинення або тимчасового зупинення повноважень органів державного архітектурно-будівельного контролю), передає кореспондент РБК-Україна.

За проект у першому читанні проголосували 246 парламентарів.

Так, метою документу є розроблення правового механізму передачі, припинення та тимчасового зупинення повноважень виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад.

Зокрема, встановлюються чіткі механізми передачі повноважень виконавчим органам з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад. Передбачається можливість припинення повноважень виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад за відповідною заявою органу місцевого самоврядування.

Планується передбачити можливість тимчасового зупинення повноважень виконавчих органів з питань архітектурно-будівельного держконтролю сільських, селищних, міських рад за відповідною заявою органу місцевого самоврядування. Пропонується і встановити тимчасове зупинення повноважень виконавчих органів з питань держархобудконтролю сільських, селищних, міських рад за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю.

"На час припинення та тимчасового зупинення відповідних повноважень виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад такі функції здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує держполітику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду", - сказано у пояснювальній записці до проекту.

Разом з тим законом планується надати можливість повторної передачі повноважень та відновлення тимчасово зупинених повноважень виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад.

Нагадаємо, в серпні 2015 року Кабмін затвердив ряд документів, необхідних для децентралізації архітектурно-будівельного контролю.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2014 році Кабмін збільшив граничну чисельність працівників апарату Державної архітектурно-будівельної інспекції на 1 тис. 176 працівників за рахунок територіальних органів Держархбудінспекції.