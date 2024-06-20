ВР підтримала законопроект щодо публічних консультацій. Хто, як і навіщо повинен їх проводити

Повноцінно цей інструмент, який є одним із структурних маяків Ukraine Facility, запрацює в Україні після завершення повномасштабної війни.

Передбачається, що цей інструмент сприятиме збільшенню рівня довіри громадян до державної влади та місцевого самоврядування, а також має забезпечити ефективну співпрацю з громадянським суспільством.

Проводитись публічні консультацій повинні за участю заінтересованих сторін щодо всіх проєктів нормативних актів і стратегічних документів. Йдеться про осіб, на яких вплине прийняття рішення, прав, свобод, інтересів чи обов’язків яких воно стосується, а також інші особи, які виявили бажання брати участь у публічних консультаціях. Всі пропозиції і недоліки, які будуть озвучуватись в ході консультацій, повинні бути враховані.

"Демократичним суспільство стає тоді, коли якомога більше громадян бере участь у процесах прийняття управлінських рішень. Тому застосування цього інструменту сприятиме збільшенню рівня довіри громадян до державної влади та місцевого самоврядування, а також має забезпечити ефективнішу співпрацю з громадянським суспільством. Іншими словами, запровадження обов‘язкових публічних консультацій створює умови для більш активної участі громадян у державному управлінні та забезпечує врахування їх інтересів при ухваленні важливих рішень", - підкреслила Шуляк.

Підтриманий законопроект:

Визначає, що публічні консультації мають проводити всі органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування перед прийняттям тих чи інших управлінських рішень;

Визначає чіткий порядок проведення консультацій;

Встановлює норму, яка обов’язково забезпечує участь у публічних консультації широкого кола заінтересованих осіб;

Запроваджує різні форми консультацій (електронні, публічні обговорення та адресні консультації);

Передбачає створення єдиної онлайн-платформи для проведення консультацій;

Вводить для органу влади обов‘язок аналізувати кожну подану громадськістю пропозицію;

Встановлює норму, за якою по результатами проведених консультацій готується обов’язково розгорнутий, публічний звіт;

"В умовах сьогодення жодній з країн не довелося стикатися з необхідністю проведення такої програми, тому створюючи її, ми рухалися в режимі першопрохідців - подекуди наосліп, набиваючи шишки. Тому щоб з‘ясувати недоліки програми і, головне, шляхи їх усунення, наприкінці 2023 року ми провели масштабні публічні консультації, за результатами яких програму досить оперативно почали вдосконалювати", - додала Шуляк.

Йдеться, зокрема, про право подаватись на компенсацію декільком співвласникам житла, можливість подавати заяви не лише через Дію, уточнення площі житла тощо.

Друга важлива тема, для якої на початку поточного року проводили публічні консультації - напрацювання законопроекту про основні засади житлової політики, прийняття якого є необхідною умовою отримання Україною 50 млрд євро, згідно з планом для Ukraine Facility.

"У цих публічних консультаціях взяло участь майже вдвічі більше учасників – люди побачили, що їх готові слухати і, головне, рахуватися з їхньою думкою. Рекомендації за підсумком цих публічних консультацій, отримані за їх допомогою, нададуть вже найближчим часом. А сам законопроєкт про основні засади житлової політики, вдосконалений за цими результатами, зареєструють протягом наступних двох місяців", - повідомила Шуляк і додала, що наступною темою для проведення публічних консультацій може стати охорона культурної спадщини, оскільки проблеми в цій царині щодня поглиблюються.

За словами Шуляк, у міжнародній практиці проведення публічних консультацій – обов‘язкова норма для більшості важливих рішень на рівні держави. При цьому в Україні ця історія до сьогодні була абсолютно добровільною. Втім, після прийнятого сьогодні законопроєкту №4254 публічні консультації будуть обов‘язковими при ухваленні будь-яких управлінських рішень на рівні держави і громад. Ця норма набуде чинності після завершення повномасштабної війни.