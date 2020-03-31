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ВР відстрочила кінцеву дату переукладення договорів ОСББ з виконавцями компослуг

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 18:09
ВР відстрочила кінцеву дату переукладення договорів ОСББ з виконавцями компослуг
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відстрочення передбачене законопроектом №3275, який Рада схвалила на засіданні 30 березня

Верховна рада України прийняла законопроект №3275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", яким переноситься кінцева дата переукладення договорів співвласників багатоквартирних будинків з виконавцями комунальних послуг. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій.

Отже, співвласники багатоквартирних будинків мають обрати модель договору на комунальні послуги (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) не до 1 травня 2020 року, як було визначено в ЗУ "Про житлово-комунальні послуги", а протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом міністрів.

"Співвласники багатоквартирних будинків, незалежно від обраної ними форми управління будинком, зобов’язані прийняти рішення щодо кожного виду комунальної послуги, а виконавці комунальних послуг - укласти із ними договори про надання комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 30 березня Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №3275 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)". У цілому його підтримали 312 депутатів.

Як писало РБК-Україна раніше, ВР також прийняла за основу і в цілому законопроект №3268 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", за нього проголосували 312 парламентарів.

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