У ВР назвали загальну суму погоджених виплат за програмою “єВідновлення” для знищеного житла

Від початку року загальна сума погоджених компенсацій по програмі "єВідновлення" зросла майже в 4 рази. Це стосується як категорії пошкодженого в результаті збройної агресії РФ житла, так і повністю знищеного.
Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з з посиланням на її виступ.
Найбільше зростання саме в останній категорії - сума житлових сертифікатів, які громадяни отримали у якості компенсації, зросла майже в 6 разів.
За її словами, станом на 11 серпня загальна сума коштів, які українцям погодили у якості компенсації становить 21,6 млрд гривень. Станом на 11 грудня - 5,5 млрд гривень. Тобто, вона зросла у майже 4 рази.
Парламентарка пояснила, що зростання погоджених виплат є результатом збільшення кількості заяв, які українці подавали протягом цих восьми місяців, а це у свою чергу стало результатом того, що механізми програми постійно доопрацьовували і розширювали.
"Відповідно, у все більшої частини українців, які такої компенсації потребували, зʼявилася можливість на неї подаватися. Так, станом на 11 грудня на компенсацію подалося 63 тисячі родин, чиє житло було пошкоджено, і 7,2 тисячі родин, чиє житло війна знищила. Станом на 11 серпня, на компенсацію за пошкоджене житло подалися 102 тисячі родин, а за знищене - 18 тисяч", - пояснила Шуляк.
Парламентарка додала, у категорії компенсації за пошкоджене житло за вісім місяців сума погоджених виплат зросла більше ніж у 2 рази - з 3 млрд гривень станом на 11 грудня до 7 млрд станом на 11 серпня.
Втім, у категорії компенсацій за знищене, зростання ще більш значне. Так, на початку грудня загальна сума погоджених виплат становила майже 2,5 млрд гривень, а сьогодні - 14,6 млрд гривень. Тобто за цей час вона зросла майже в 6 разів.
"Ми бачимо, що з 18 тисяч заявників, житлові сертифікати, які можна обміняти на нові домівки, отримали 9 тисяч родин. Причому, майже 3 тисячі житлових сертифікатів "єВідновлення" вони вже реалізували, тобто уклали угоди купівлі - продажу нового житла для себе. Варто зазначити, що в останні місяці обмін сертифікатів дещо забуксував, але після того, як Уряд нарешті виділив додаткові 4,4 млрд гривень на цей етап програми, реалізація поновилася", - зазначила Шуляк.
Вона наголосила, що останніми тижнями доступ до програми неодноразово розширювали. По-перше, додалася можливість подавати заяви мешканцям тих населених пунктів, які знаходяться на територіях активних бойових дій. По-друге, на цьому тижні можливість подаватись на компенсацію отримали громадяни, які раніше могли робити це тільки за умови оформлення довіреності - тепер це можна зробити через законних представників.
Крім цього, нещодавно був зареєстрований законопроєкт №11444, яким пропонується звільнити громадян від пенсійного збору при купівлі житла в обмін на житловий сертифікат "єВідновлення", а кошти компенсації можна буде використати для погашення кредиту на придбання нової нерухомості замість знищеної. Крім того, пропонується скасувати необхідність обстеження житла, яке розташоване на території, непридатній для життєдіяльності, і ввести відповідальність за нецільове використання коштів з компенсації.
Також тиждень тому у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11440, який пропонує спростити процес отримання компенсацій "єВідновлення" громадянам, чиє житло не внесено у Державний реєстр речових прав. Раніше у такому випадку потрібно було звертатись до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) за витягом про право власності на житло. Але якщо цей витяг отримати в БТІ з тих чи інших причин було неможливо, єдиним варіантом довести своє право власності і, відповідно, право на компенсацію, був суд.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.