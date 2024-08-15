В ВР назвали общую сумму согласованных выплат по программе "єВідновлення" для уничтоженного жилья

Наибольший рост именно в последней категории – сумма жилищных сертификатов, которые граждане получили в качестве компенсации, выросла почти в 6 раз.

По ее словам, на 11 августа общая сумма средств, которые украинцам согласовали в качестве компенсации, составляет 21,6 млрд гривен. По состоянию на 11 декабря – 5,5 млрд гривен. То есть она выросла почти в 4 раза.

Парламентарий пояснила, что рост согласованных выплат является результатом увеличения количества заявлений, которые украинцы подавали в течение этих восьми месяцев, а это, в свою очередь, стало результатом того, что механизмы программы постоянно дорабатывали и расширяли.

"Соответственно, у все большей части украинцев, которые в такой компенсации нуждались, появилась возможность на нее подаваться. Так, по состоянию на 11 декабря на компенсацию подали 63 тысячи семей, чье жилье было повреждено, и 7,2 тысячи семей, чье жилье война уничтожила. По состоянию на 11 августа, на компенсацию за поврежденное жилье подали 102 тысяч семей, а за уничтоженное - 18 тысяч", - пояснила Шуляк.

Парламентария добавила, что в категории компенсации за поврежденное жилье за восемь месяцев сумма согласованных выплат выросла более чем в 2 раза - с 3 млрд гривен по состоянию на 11 декабря до 7 млрд по состоянию на 11 августа.

Впрочем, в категории компенсаций за уничтоженный рост еще более значительный. Так, в начале декабря общая сумма согласованных выплат составила почти 2,5 млрд гривен, а сегодня – 14,6 млрд гривен. То есть, за это время она выросла почти в 6 раз.

"Мы видим, что из 18 тысяч заявителей, жилищные сертификаты, которые можно обменять на новые дома, получили 9 тысяч семей. Причем, почти 3 тысячи жилищных сертификатов "єВідновлення" они уже реализовали, то есть заключили сделки купли - продажи нового жилья для себя. Стоит отметить, что в последние месяцы обмен сертификатов несколько забуксовал, но после того, как Правительство наконец-то выделило дополнительные 4,4 млрд гривен на этот этап программы, реализация возобновилась", - отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что в последние недели доступ к программе неоднократно расширялся. Во-первых, добавилась возможность подавать заявления жителям населённых пунктов, которые находятся на территориях активных боевых действий. Во-вторых, на этой неделе возможность подаваться на компенсацию получили граждане, которые раньше могли это делать только при условии оформления доверенности - теперь это можно сделать через законных представителей.

Кроме этого, недавно был зарегистрирован законопроект №11444, которым предлагается освободить граждан от пенсионного сбора при покупке жилья в обмен на жилищный сертификат "єВідновлення", а средства компенсации можно будет использовать для погашения кредита на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной. Кроме того, предлагается отменить необходимость обследования жилья, расположенного на территории, непригодной для жизнедеятельности, и ввести ответственность за нецелевое использование средств по компенсации.

Также неделю назад в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11440, который предлагает упростить процесс получения компенсаций "єВідновлення" гражданам, чье жилье не внесено в Государственный реестр прав. Ранее в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) за выпиской о праве собственности на жилье. Но если эту выписку получить в БТИ по тем или иным причинам было невозможно, единственным вариантом доказать свое право собственности и, соответственно, право на компенсацию был суд.