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ВР має намір визначити строки оскарження постанови суду про арешт

Новини » Політика     04.02.2020 - 18:14
ВР має намір визначити строки оскарження постанови суду про арешт
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

Нардепи ухвалили відповідний законопроект №2315 за основу

Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2315 про забезпечення виконання рішення Конституційного суду України про оскарження постанови суду про продовження строку тримання під вартою, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за документ проголосував 361 нардеп.

Зокрема, проектом пропонується визначити в Кримінальному процесуальному кодексі терміни та процедуру апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або про продовження строку тримання під вартою, яке було постановлено під час судового розгляду в суді першої інстанції до прийняття судового рішення по суті, розгляду такої скарги судом апеляційної інстанції

Наголошується, що законопроект дозволить забезпечити приведення положень Кримінально-процесуального кодексу у відповідність з рішенням Конституційного суду України.

Нагадаємо, 13 грудня минулого року Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді прийняти за основу законопроект №2315 про забезпечення виконання рішення КСУ щодо оскарження постанови суду про продовження терміну утримання під вартою.

Крім того, в кінці жовтня 2019 року комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект №2165 про вдосконалення порядку зміни обвинувачення в суді.

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