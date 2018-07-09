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ВР має проголосувати за закони про зняття недоторканності цього тижня, - нардеп

НовиниПолітика    09.07.2018 - 12:15
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

У жовтні минулого року декілька фракцій ВР наполягали на тому, що це - критичне питання

Парламент має проголосувати за зняття депутатської недоторканності цього тижня. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я вважаю, що на цьому тижні має відбутись результативне голосування за зняття депутатської недоторканності", - зазначила замголови парламенту.

Вона нагадала, що у жовтні минулого року декілька фракцій ВР наполягали на тому, що це - критичне питання.

"Уважно вислухавши всіх, не почула про голосування про депутатської недоторканості. У жовтні кілька присутніх керівників фракцій наполягали, що це - критичне питання. Була заблокована ВР, і от ми бачимо, що всі замовчали. Це що, сигнал, що це була риторика?" - додала перший віце-спікер.

Нагадаємо, 4 липня комітет парламенту з питань правової політики і правосуддя не розглянув законопроекти про зняття депутатської недоторканності, хоча напередодні спікер ВР Андрій Парубій анонсував розгляд цих проектів.

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Теги публікації: Ірина Геращенко, неприкосновенность, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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