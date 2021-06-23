VR Capital заморозила проекты ветроэлектростанций в Украине из-за рисков введения акцизного сбора

"Дополнительный акциз - почти убивает экономику тех проектов, которые у нас сейчас есть. Более того, мы остановили реализацию замечательных проектов в Украине после объявления этой новости о потенциальном введения акциза", - заявил Подпругин.

По его словам, после введения акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников иски в международные арбитражи могут подать сразу 10 компаний.

Подпругин напомнил, что его компания является крупнейшим международным инвестором в возобновляемую энергетику в Украине и за 3 года инвестировала примерно пол миллиарда евро в украинскую энергетику.

Он отметил, что именно подписание меморандума с Кабмином в июне 2020 года давало сигнал инвесторам, что даже после сокращения "зеленых" тарифов государство гарантирует стабильность оплат, а также гарантирует отсутствие любых последующих изменений по сокращению доходности проектов возобновляемой энергетики.

"Там была одна, пожалуй, самая существенная норма, которая стала достоянием инвесторов, и именно из-за которой многие инвесторы согласились пойти на сокращение зеленого тарифа - это стабилизационная норма, которая предусматривала, что государство гарантирует, что никаких негативных изменений не будет вводиться в сравнении с тем нормативным полем, которое существовало на дату подписания меморандума и затем подписание законопроекта №3658", - сказал топ-менеджер.

Однако, отметил он, ситуация в секторе зеленой энергетики начала ухудшаться критично в плане технических и финансовых аспектов.

"Мы видим, что меморандум и в части погашения задолженности не выполняется. И в дополнение эта последняя новость относительно нового акциза 3,2%. Без него все регуляторные изменения, которые произошли в первом полугодии, эффективно снизили доходность зеленой генерации по меньшей мере на 10%, за счет небалансів, путем ограничения генерации, путем отсутствия погашения задолженности... Мы настаиваем и ожидаем, что одним из таких решений будет недопущение принятия дополнительного акциза", - подытожил Подпругин.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.