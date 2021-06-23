VR Capital заморозила проекти вітроелектростанцій в Україні через ризики введення акцизного збору

"Додатковий акциз - майже вбиває економіку тих проєктів, які у нас зараз є. Більше того, ми зупинили реалізацію чудових проєктів в Україні після оголошення цієї новини про потенційне введення акцизу", - заявив Подпругін.

За його словами, після введення акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел позови в міжнародні арбітражі можуть подати одразу 10 компаній.

Подпругін нагадав, що його компанія є найбільшим міжнародним інвестором у відновлювану енергетику в Україні і за 3 роки інвестувала приблизно пів мільярда євро в українську енергетику.

Він зазначив, що саме підписання меморандуму з Кабміном у червні 2020 року давало сигнал інвесторам, що навіть після скорочення "зелених" тарифів держава гарантує стабільність оплат, а також гарантує відсутність будь-яких подальших змін щодо скорочення дохідності проєктів відновлюваної енергетики.

"Там була одна, мабуть, найсуттєвіша норма, яка стала надбанням інвесторів, і саме через яку багато інвесторів погодилися піти на скорочення зеленого тарифу - це стабілізаційна норма, яка передбачала, що держава гарантує, що жодних негативних змін не буде вводитись у порівнянні з тим нормативним полем, яке існувало на дату підписання меморандуму та потім підписання законопроекту №3658", - сказав топ-менеджер.

Однак, зазначив, він, ситуація в секторі зеленої енергетики почала погіршуватися критично в плані технічних та фінансових аспектів.

"Ми бачимо, що меморандум і в частині погашення заборгованості не виконується. І на додаток ця остання новина щодо нового акцизу 3,2%. Без нього ті всі регуляторні зміни, які відбулися в першому півріччі, ефективно знизили доходність зеленої генерації щонайменше на 10%, коштом небалансів, шляхом обмежень генерації, шляхом відсутності погашення заборгованості… Ми наполягаємо і очікуємо, що одним з таких рішень буде недопущення прийняття додаткового акцизу", - підсумував Подпругін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.