"Впустили вісім бомб": росіяни скаржаться на атаки своєї авіації (перехоплення)

Інциденти з авіабомбами

Нагадаємо, на початку вересня видання Astra писало про те, що з початку 2025 року російські збройні сили випадково скинули понад сотню керованих авіабомб на власну територію і тимчасово окуповані райони України.

Наприклад, 27 серпня одразу три ФАБ-500 впали в окупованій Макіївці, а наприкінці серпня та на початку вересня авіабомби, які не розірвалися, виявили в Бєлгородській області - у селищі Польовому та хуторі Олександрівка.

Загалом від початку року ЗМІ зафіксували щонайменше 111 авіабомб і три ракети, що впали з російських літаків на російську територію та окуповані землі України.

Для порівняння, у 2024 році подібних інцидентів налічувалося близько 165 випадків. Причина падінь полягає в недосконалості системи авіабомб, через що боєприпаси не завжди досягають цілей.