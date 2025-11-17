UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Впустили вісім бомб": росіяни скаржаться на атаки своєї авіації (перехоплення)

Ілюстративне фото: авіація РФ бомбардує Білгородську область (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські бомбардувальники "скидають" авіабомби на Бєлгородську область. За останні дні там впало вісім керованих авіабомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

У перехопленій розмові мешканка Бєлгородської області розповідає про пожежі на інфраструктурних об'єктах унаслідок бойових дій. Окремо вона згадує, що регіон бобмить своя ж авіація.

"За 11 днів російські бомбардувальники впустили вісім бомб, вісім бомб на території Бєлгородської області. Уявляєш?" - каже вона.

У ГУР звернули увагу, що росіяни регулярно атакують КАБами мирне населення України. Але через технічну несправність частина бомб "не виходить на заданий курс і летить на голови росіян, які проживають у прикордонних районах".

Інциденти з авіабомбами

Нагадаємо, на початку вересня видання Astra писало про те, що з початку 2025 року російські збройні сили випадково скинули понад сотню керованих авіабомб на власну територію і тимчасово окуповані райони України.

Наприклад, 27 серпня одразу три ФАБ-500 впали в окупованій Макіївці, а наприкінці серпня та на початку вересня авіабомби, які не розірвалися, виявили в Бєлгородській області - у селищі Польовому та хуторі Олександрівка.

Загалом від початку року ЗМІ зафіксували щонайменше 111 авіабомб і три ракети, що впали з російських літаків на російську територію та окуповані землі України.

Для порівняння, у 2024 році подібних інцидентів налічувалося близько 165 випадків. Причина падінь полягає в недосконалості системи авіабомб, через що боєприпаси не завжди досягають цілей.

Російська ФедераціяБєлгородська областьАвіаудариВійна в Україні