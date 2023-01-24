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Впроваджувала російську освіту. Депутат із Запоріжжя отримала підозру

Фото: колаборантка Ніна Гурська (zor.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук, Юлія Акимова

Депутата Запорізької облради підозрюють у співпраці з російськими окупантами. Зокрема, вона погодилася запровадити в одній зі шкіл Запорізької області стандарти російської освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора Telegram.

За даними слідства, депутат Запорізької облради, яка очолювала одну із шкіл у місті Кам'янка-Дніпровська, після окупації військами РФ міста прийняла пропозицію ворога про співпрацю.

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про Ніну Гурську, депутата Запорізької обласної ради восьмого скликання від партії Володимира Буряка "Єднання".

Жінка на вимогу окупантів оновила програму викладання з використанням російських підручників, а також змінила форму оцінювання школярів на п'ятибальну.

"Для отримання підлеглим їй колективом вчителів відповідної кваліфікації для викладання дисциплін за сучасними російськими освітніми стандартами організувала проходження спецкурсів підвищення кваліфікації в Євпаторії анексованої АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Гурській повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, раніше СБУ у Харківській області затримали екс-чиновників філії "Укрзалізниці", які допомагали російським військовим перекидати ешелони в Україну.

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