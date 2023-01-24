Внедряла российское образование. Депутат из Запорожья получила подозрение

По данным следствия, депутат Запорожского облсовета, которая возглавляла одну из школ в городе Каменка-Днепровская, после оккупации войсками РФ города приняла предложение врага о сотрудничестве.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь о Нине Гурской, депутате Запорожского областного совета восьмого созыва от партии Владимира Буряка "Єднання".

Женщина по требованию оккупантов обновила программу преподавания с использованием российских учебников, а также изменила форму оценивания школьников на пятибалльную.

"Для получения подчиненным ей коллективом учителей соответствующей квалификации для преподавания дисциплин по современным российским образовательным стандартам организовала прохождение спецкурсов повышения квалификации в Евпатории аннексированной АР Крым", - говорится в сообщении.

Гурской сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Напомним, ранее СБУ в Харьковской области задержали экс-чиновников филиала "Укрзализныци", которые помогали российским военным перебрасывать эшелоны в Украину.

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