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Впритул розстріляв полоненого бійця ЗСУ. В Україні заарештували окупанта

Україна, П'ятниця 08 березня 2024 13:40
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Впритул розстріляв полоненого бійця ЗСУ. В Україні заарештували окупанта Фото: в Україні заарештували окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ
Автор: Наталія Гурковська

Російський окупант прицільно розстріляв українського військового, який здався в полон у районі села Приютне Запорізької області. Загарбника заарештували після того, як його захопили в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

Як з'ясували правоохоронці, 6 січня під час штурму на Запорізькому напрямку в районі села Приютне Пологівського району окупант відкрив вогонь зі стрілецької вогнепальної зброї АК.

"Він здійснив не менше 3 прицільних пострілів в українського військовослужбовця, який вийшов із бліндажа з піднятими вгору руками та став на коліна, що свідчило про намір здатися в полон. Таким чином стрілець вчинив умисне вбивство українського військовополоненого, що суперечить нормам міжнародних конвенцій про закони та звичаї війни", - розповіли в поліції.

Сам загарбник потрапив у полон наприкінці січня 2024 року.

"Під час допитів він всіляко заперечував свою вину. Але правоохоронці зібрали вичерпну базу доказів воєнного злочину затриманого, йому загрожує довічне ув’язнення", - додали правоохоронці.

Під час допитів затриманого та його спільників правоохоронці все ж з’ясували, що вказівку не брати в полон українських військових вони отримали від свого командування.

Що відомо про окупанта?

У листопаді 2023 року ув’язнений виправної колонії, який відбував покарання за крадіжку, пристав на пропозицію рекрутерів із Міноборони РФ та вступив до лав окупаційного підрозділу. Він отримав позивний "Сталкер".

"Був прийнятий на службу стрільцем "зеківського" штурмового загону "Шторм-V" 218 танкового полку 127 мотострілецької дивізії 5 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ", - розповіли у поліції.

Розстріли українських полонених

Російські військові розстріляли 6 полонених українських воїнів у процесі виходу з позиції "Зеніт", що в Авдіївці. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою провести розслідування обставин розстрілу військових, яких стратили при виході ЗСУ з Авдіївки.

Крім того, російські окупанти розстріляли українських військовополонених між селами Іванівське та Хромове Донецької області. За цим фактом розпочато розслідування.

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