В упор расстрелял пленного бойца ВСУ. В Украине арестовали оккупанта

Российский оккупант прицельно расстрелял украинского военного, сдавшегося в плен в районе села Приютное Запорожской области. Захватчика арестовали после того, как он был захвачен в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

Как выяснили правоохранители, 6 января во время штурма на Запорожском направлении в районе села Приютное Пологовского района оккупант открыл огонь из стрелкового огнестрельного оружия АК.

"Он произвел не менее 3 прицельных выстрелов в украинского военнослужащего, который вышел из блиндажа с поднятыми вверх руками и стал на колени, что свидетельствовало о намерении сдаться в плен. Таким образом стрелок совершил умышленное убийство украинского военнопленного, что противоречит нормам международных конвенций о законах и обычаях войны", - рассказали в полиции.

Сам захватчик попал в плен в конце января 2024 года.

"Во время допросов он всячески отрицал свою вину. Но правоохранители собрали исчерпывающую базу доказательств военного преступления задержанного, ему грозит пожизненное заключение", - добавили правоохранители.

Во время допросов задержанного и его подельников правоохранители все же выяснили, что указание не брать в плен украинских военных они получили от своего командования.

Что известно об оккупанте?

В ноябре 2023 года заключенный исправительной колонии, отбывавший наказание за кражу, принял предложение рекрутеров из Минобороны РФ и вступил в ряды оккупационного подразделения. Он получил позывной "Сталкер".

"Был принят на службу стрелком "зэковского"штурмового отряда "Шторм-V" 218 танкового полка 127 мотострелковой дивизии 5 общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ", - рассказали в полиции.

Расстрелы украинских пленных

Российские военные расстреляли 6 пленных украинских воинов в процессе выхода c позиции "Зенит" в Авдеевке. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН с требованием провести расследование обстоятельств расстрела военных, которых россияне казнили при выходе ВСУ из Авдеевки.

Кроме того, российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных между селами Ивановское и Хромово Донецкой области. По этому факту начато расследование.