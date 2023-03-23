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Словили "жирную" цель. Украинские бойцы уничтожили российский "Зоопарк-2" на Донбассе (видео)

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Четверг 23 марта 2023 17:54
Словили "жирную" цель. Украинские бойцы уничтожили российский "Зоопарк-2" на Донбассе (видео) Иллюстративное фото: украинские бойцы уничтожили российский "Зоопарк-2" на Донбассе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 "Зоопарк-2" на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецоперации ВСУ.

Подразделение Сил специальных операций во время ведения аэроразведки на Донецком направлении обнаружил и преследовал вражеский "Зоопарк-2", который постоянно менял позицию.

После передачи координат размещения контрбатарейного комплекса, одно из подразделений Сил обороны нанесло огневое поражение.

С помощью мастерства украинских защитников парк уничтоженной техники россиян пополнился еще на одну единицу.

Отметим, что это уже не в первый раз, когда украинские военные уничтожают российский "Зоопарк". Такую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы уничтожили в декабре.

Россияне используют такие комплексы, в частности, для определения позиций украинской артиллерии.

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