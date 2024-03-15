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Для ВПО планують продовжити термін подачі заяви на виплати

Україна, П'ятниця 15 березня 2024 09:06
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Для ВПО планують продовжити термін подачі заяви на виплати Фото: Виплати для ВПО продовжать до 1 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики пропонує продовжити термін подання заяв на перепризначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня до 30 квітня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

"Вважаємо, що усі ВПО, які потребують цієї допомоги і з якихось причин ще не мали можливості подати документи, мають гарантовано отримати достатньо часу для їх подання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, міністерство пропонує надати можливість отримувати таку допомогу:

  • дітям, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатним вихователям;дітям, які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн - чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);
  • особам після досягнення віку 55 років;
  • особам з інвалідністю ІІІ групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);
  • особам, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку
  • особам з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;
  • особам, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Виплати для ВПО

Від 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти продовжать отримувати виплати без заяв.

Після подання нової заяви виплати зможуть і далі отримувати ті родини, які або проживають в зоні бойових дій і у них є діти, або проживають на умовно безпечній території (наприклад, в Івано-Франківській області) і їхні діти через певні причини не можуть навчатися в форматі офлайн, тобто батьки мають за ними наглядати і не можуть працевлаштуватися.

Крім того, виплати продовжать родинам, в яких є працездатні особи, які зробили кроки, щоб знайти роботу, наприклад, які встали на облік в центрі зайнятості. Виплати продовжать в тому числі тим, хто знайшов роботу.

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

До 1 березня виплати отримували близько 2,5 млн осіб. Очікується, що після рішення уряду їх будуть отримувати 1,5 млн осіб.

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Внутрішньо переміщені особи Міністерство соціальної політики
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