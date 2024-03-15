Для переселенцев планируют продлить срок подачи заявления на выплаты

Министерство социальной политики предлагает продлить срок подачи заявлений на переназначение выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц с 1 марта до 30 апреля 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики .

"Считаем, что все ВПЛ, которые нуждаются в этой помощи и по каким-то причинам еще не имели возможности подать документы, должны гарантированно получить достаточно времени для их подачи", - говорится в сообщении.

Кроме того, министерство предлагает предоставить возможность получать такую помощь:

детям, устроенным в семье патронатного воспитателя; патронатным воспитателям;детям, которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 грн - четыре прожиточных минимума для лиц, потерявшиих трудоспособность);

лицам по достижении возраста 55 лет;

лицам с инвалидностью ІІІ группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

лицам, которые ухаживают за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста

лицам с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;

лицам, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Выплаты для ВПЛ

С 1 марта 2024 гда помощь переселенцам в Украине назначают по новым правилам. Выплаты могут быть продолжены после подачи заявления и при определенных условиях. Однако пенсионеры, лица с инвалидностью, дети-сироты продолжат получать выплаты без заявлений.

После подачи нового заявления выплаты смогут и дальше получать те семьи, которые либо проживают в зоне боевых действий и у них есть дети, либо проживают на условно безопасной территории (например, в Ивано-Франковской области) и их дети по определенным причинам не могут учиться в формате офлайн, то есть родители должны за ними присматривать и не могут трудоустроиться.

Кроме того, выплаты продолжат семьям, в которых есть трудоспособные лица, которые сделали шаги, чтобы найти работу, например, вставших на учет в центре занятости. Выплаты продлят в том числе нашедшим работу.

Напомним, из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

До 1 марта выплаты получали около 2,5 млн человек. Ожидается, что после решения правительства их будут получать 1,5 млн человек.