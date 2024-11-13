Для ВПО з пʼяти областей доступний новий вид допомоги: про що мова

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з п'яти областей отримали можливість здобути нову професію чи підвищити свою кваліфікацію завдяки грантовій підтримці

У програмі можуть взяти участь переселенці з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.

Зазначається, що гранти розміром до $700 будуть виділені на навчальні програми, які сприятимуть працевлаштуванню та відповідають попиту на місцевому ринку праці.

Повідомляється, що програма розрахована на тих, хто не має можливості самостійно оплатити навчання.

У Данській раді у справах біженців зауважили, що перевага надається тим, хто:

Має статус ВПО. Є одиноким батьком чи матір'ю. Є вагітною жінкою або жінкою, яка годує (чи проживає з такою людиною). Має інвалідність чи хронічне захворювання (або проживає з такою людиною).

Там додали, що фінансування може бути надано на курси тривалістю до 6 місяців, які потрібно завершити до червня 2025 року.

Також відомо, що вибір навчального курсу залишається за учасником, але програма має відповідати актуальним професійним вимогам.

Процес подання заявки

Спочатку потрібно ознайомитись із деталями програми за посиланням. За ним можна подати заявку.

Однак важливо пам'ятати, що кількість грантів обмежена, а реєстрація для участі в програмі не гарантує отримання гранту.

У Данській раді додали, що якщо ваша заявка буде відібрана для співбесіди, співробітники зв'яжуться з вами протягом 1-3 місяців від дати подачі заявки.

Там також порадили не користуватися послугами третіх осіб для заповнення заявки, оскільки такі заявки не розглядатимуться.

"Остаточна сума гранту залежить від вартості курсу та розраховується відповідно до валютного курсу на момент оплати", - пояснили у Данській раді.

Раніше у Мінсоцполітики пояснили, чи можуть ВПО отримувати дві субсидії одночасно.