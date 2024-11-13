Для ВПЛ из пяти областей доступен новый вид помощи: о чем речь
Внутри перемещенные лица (ВПЛ) из пяти областей получили возможность получить новую профессию или повысить свою квалификацию благодаря грантовой поддержке
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Датский совет по делам беженцев (DRC).
В программе могут принять участие переселенцы из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.
Отмечается, что гранты до $700 будут выделены на учебные программы, которые будут способствовать трудоустройству и соответствуют спросу на местном рынке труда.
Сообщается, что программа рассчитана на тех, кто не имеет возможности самостоятельно оплатить обучение.
В Датском совете по делам беженцев отметили, что предпочтение отдается тем, кто:
- Имеет статус ВПЛ.
- Является одиноким отцом или матерью.
- Является беременной или кормящей женщиной (или проживает с таким человеком).
- Имеет инвалидность или хроническое заболевание (или проживает с таким человеком).
Там добавили, что финансирование может быть предоставлено на курсы продолжительностью до 6 месяцев, которые следует завершить до июня 2025 года .
Также известно, что выбор учебного курса остается за участником, но программа должна отвечать актуальным профессиональным требованиям.
Процесс подачи заявки
Сначала нужно ознакомиться с деталями программы по ссылке. За ним можно подать заявку.
Однако важно помнить, что количество грантов ограничено, а регистрация для участия в программе не гарантирует получение гранта.
В Датском совете добавили, что если ваша заявка будет отобрана для собеседования, сотрудники свяжутся с вами в течение 1-3 месяцев со дня подачи заявки.
Там также посоветовали не пользоваться услугами третьих лиц для заполнения заявки, поскольку такие заявки не будут рассматриваться.
"Окончательная сумма гранта зависит от стоимости курса и рассчитывается в соответствии с валютным курсом на момент оплаты", - пояснили в Датском совете.
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