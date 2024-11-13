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Для ВПЛ из пяти областей доступен новый вид помощи: о чем речь

Среда 13 ноября 2024 19:38
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Для ВПЛ из пяти областей доступен новый вид помощи: о чем речь Фото: ВПО (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) из пяти областей получили возможность получить новую профессию или повысить свою квалификацию благодаря грантовой поддержке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Датский совет по делам беженцев (DRC).

В программе могут принять участие переселенцы из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Отмечается, что гранты до $700 будут выделены на учебные программы, которые будут способствовать трудоустройству и соответствуют спросу на местном рынке труда.

Сообщается, что программа рассчитана на тех, кто не имеет возможности самостоятельно оплатить обучение.

В Датском совете по делам беженцев отметили, что предпочтение отдается тем, кто:

  1. Имеет статус ВПЛ.
  2. Является одиноким отцом или матерью.
  3. Является беременной или кормящей женщиной (или проживает с таким человеком).
  4. Имеет инвалидность или хроническое заболевание (или проживает с таким человеком).

Там добавили, что финансирование может быть предоставлено на курсы продолжительностью до 6 месяцев, которые следует завершить до июня 2025 года .

Также известно, что выбор учебного курса остается за участником, но программа должна отвечать актуальным профессиональным требованиям.

Процесс подачи заявки

Сначала нужно ознакомиться с деталями программы по ссылке. За ним можно подать заявку.

Однако важно помнить, что количество грантов ограничено, а регистрация для участия в программе не гарантирует получение гранта.

В Датском совете добавили, что если ваша заявка будет отобрана для собеседования, сотрудники свяжутся с вами в течение 1-3 месяцев со дня подачи заявки.

Там также посоветовали не пользоваться услугами третьих лиц для заполнения заявки, поскольку такие заявки не будут рассматриваться.

"Окончательная сумма гранта зависит от стоимости курса и рассчитывается в соответствии с валютным курсом на момент оплаты", - пояснили в Датском совете.

Ранее в Минсоцполитики объяснили, могут ли ВПЛ получать две субсидии одновременно.

Также мы объясняли, как украинцам получить помощь от ООН.

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Внутренне перемещенные лица
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