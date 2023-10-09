UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ВПО можуть швидше отримати роботу при переселенні: алгоритм дій

Фото: при переїзді в інший регіон ВПО можуть працевлаштуватись швидше (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Наявність роботи - це важливий фактор для внутрішньопереселених осіб. Українцям, що покинули свої домівки та переїхали до іншого регіону, можуть допомогти працевлаштування на новому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

При переїзді до нового міста переселенцям важливо вдало інтегруватись в громаду. А одним із ключових факторів інтеграції - є наявність роботи.

Мінреінтеграції зібрало список установ, які допоможуть швидше працевлаштуватись на новому місці. Зокрема серед них:

  • Єдиний портал вакансій Державного центру зайнятості. Портал вміщує понад 200 тисяч актуальних вакансій по всій країні. Ознайомитись із вакансіями можна за посиланням.

  • Ради ВПО та Координаційні центри підтримки цивільного населення в областях.Всебічно допомагають переселенцям інтегруватися у нові громади.

  • Місцеві центри зайнятості. Консультують щодо працевлаштування, професійного навчання чи перенавчання, супроводжують на всіх етапах пошуку роботи.

  • З інформацією про необхідні документи та процес реєстрації ВПО у відділеннях Державного центру зайнятості можна ознайомитись за посиланням.

  • Недержавні служби пошуку роботи. Мають власні списки вакансій.

  • Урядова програма "єРобота". ВПО можуть отримати гранти, скориставшись програмами "Власна справа" чи "Гранти на створення або розвиток власного бізнесу".

Дізнатися про умови програм можна за наведеним лінком.

Читайте також про те, як переселенцям не втратити виплати, знаходячись за кордоном.

Раніше ми писали про те, скільки можна перебувати за кордоном, щоб не втратити виплати ВПО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Переселенці з ДонбасуВнутрішньо переміщені особи