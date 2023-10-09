ВПО можуть швидше отримати роботу при переселенні: алгоритм дій

При переїзді до нового міста переселенцям важливо вдало інтегруватись в громаду. А одним із ключових факторів інтеграції - є наявність роботи.

Мінреінтеграції зібрало список установ, які допоможуть швидше працевлаштуватись на новому місці. Зокрема серед них:

Єдиний портал вакансій Державного центру зайнятості. Портал вміщує понад 200 тисяч актуальних вакансій по всій країні. Ознайомитись із вакансіями можна за посиланням.

Ради ВПО та Координаційні центри підтримки цивільного населення в областях. Всебічно допомагають переселенцям інтегруватися у нові громади.

Місцеві центри зайнятості . Консультують щодо працевлаштування, професійного навчання чи перенавчання, супроводжують на всіх етапах пошуку роботи.

З інформацією про необхідні документи та процес реєстрації ВПО у відділеннях Державного центру зайнятості можна ознайомитись за посиланням.

Недержавні служби пошуку роботи. Мають власні списки вакансій.

Урядова програма "єРобота". ВПО можуть отримати гранти, скориставшись програмами "Власна справа" чи "Гранти на створення або розвиток власного бізнесу".

Дізнатися про умови програм можна за наведеним лінком.

Читайте також про те, як переселенцям не втратити виплати, знаходячись за кордоном.

Раніше ми писали про те, скільки можна перебувати за кордоном, щоб не втратити виплати ВПО.

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