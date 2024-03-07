Для ВПО можуть продовжити термін подачі заяви без втрати виплат

"Ми звернулися, і просимо уряд підтримати можливість подачі заяви наших ВПО до кінця квітня без втрати виплат за березень і квітень", - сказала вона.

Верещук нагадала, що для деяких категорій потрібно було звернутися з заявою та пакетом документів.

"Люди звернулися, але в силу обставин, яких було багато, місяця не вистачило, і людям призначають у ЦНАПі або управлінні соцзахисту на квітень, або навіть далі", - розповіла міністр.

За її словами, людям потрібен термін, щоб спокійно, без ажіотажу, без черг подати заяви.

Виплати для ВПО

Від 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти продовжать отримувати виплати без заяв.

Після подання нової заяви виплати зможуть і далі отримувати ті родини, які або проживають в зоні бойових дій і у них є діти, або проживають на умовно безпечній території (наприклад, в Івано-Франківській області) і їхні діти через певні причини не можуть навчатися в форматі офлайн, тобто батьки мають за ними наглядати і не можуть працевлаштуватися.

Крім того, виплати продовжать родинам, в яких є працездатні особи, які зробили кроки, щоб знайти роботу, наприклад, які встали на облік в центрі зайнятості. Виплати продовжать в тому числі тим, хто знайшов роботу.

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

До 1 березня виплати отримували близько 2,5 млн осіб. Очікується, що після рішення уряду їх будуть отримувати 1,5 млн осіб.