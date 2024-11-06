Окупаційні аналоги "єВідновлення" і "єОселя". Чому українці змушені повертатися на ТОТ і як це виправити

Понад 100 тисяч українських переселенців, які були змушені залишити свої домівки через війну, повернулися на тимчасово окуповані території через невирішеність житлового питання. Окупаційна влада користується нерішучістю дій з боку України щодо допомоги у вирішенні житлових потреб ВПО і пропонує їм обіцянки аналогічних українським "єОселі" і "єВідновлення" програм.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Економічну правду".

Вона зазначила, що в Україні зменшується кількість внутрішньо переміщених осіб. Але це відбувається не внаслідок того, що вони інтегруються в нові громади настільки, що вже не потребують допомоги. А через те, що не маючи допомоги з боку держави, люди повертаються на окуповані території попри небезпеку. Великою частиною цієї проблеми, підкреслює Шуляк, є брак можливостей орендувати чи придбати житло на новому місці.

"Водночас російська пропаганда обіцяє людям житло, зокрема 45 тисяч рублів компенсації за кожен втрачений квадратний метр. Відомий особисто мені приклад: замість затоплених після трагедії на Каховській ГЕС будинків у Голій Пристані окупанти пропонують квартири в Севастополі. Ба більше — деякі українці вже прийняли таку пропозицію і виїхали в окупований Крим. Також один з російських банків запустив пільгову іпотеку під 2% у так званих "ДНР" та "ЛНР", яку планують поширити і на окуповані Херсонщину та Запоріжжя", - розповіла Шуляк.

За її словами, наразі експерти говорять про принаймні 130 тисяч українських громадян, які повернулися в окупацію. Це, на думку Шуляк, вражаючий показник в контексті того, що Україна таким чином втрачає свій людський капітал, який з одного боку є запорукою її державності, а з іншою - основою для відновлення України. Тому, впевнена парламентарка, Уряду слід вжити невідкладних дій щодо підтримки ВПО - принаймні у тому, що стосується забезпечення їх житлових потреб.

Йдеться про три ключові кроки - передбачити фінансування програми "єВідновлення" та розширити його на ТОТ, зробити програму "єОселя" доступною для ВПО, компенсувати частину вартості оренди житла для ВПО.

Щодо "єВідновлення" Шуляк зазначила, що фінансування програми, покликаної допомогти відновити зруйновані домівки, на межі зриву. У проєкті бюджету на 2025 рік передбачено мізерні 500 мільйонів гривень, тоді як для мінімального функціонування програми потрібно щонайменше у 20 разів більше. Це надважливо виправити, передбачивши інші джерела фінансування.

Окрім подальшого фінансування програми, її слід розширили на ТОТ - успішний експеримент у Мелітополі довів, що за допомогою супутникових знімків можна дистанційно обстежити житло.

"Це мало б відкрити новий етап "єВідновлення" — виплати за знищене житло на ТОТ. Але його так і не запустили. Законодавство прийнято, технології є, а люди продовжують жити в невизначеності", - підкреслила Шуляк.

Крім цього, запевнила вона, надважливо продовжувати відкривати для ВПО можливості програми "єОселя". Йдеться про зниження для них першого внеску з 20% до 15%, а також річної відсоткової ставки з 7% до 3%.

Третій обовʼязковий крок - реальне впровадження субсидії для переселенців, які не мають достатньо коштів для оплати оренди житла. Розмір допомоги залежатиме від доходу, кількості членів сім’ї та вартості оренди в конкретному населеному пункті. Отримати субсидію зможуть сім’ї, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх доходів. А для родин із низьким доходом відсоток платежу може бути ще нижчим.

"Із середини січня пілотний етап програми мають запустити в 9 регіонах із найбільшою кількістю ВПО: Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська, та Донецька області. Із часом її планують поширити на всю країну. Маю надію, що це відбудеться - зараз критично важливо підтримати тисячі українців у скруті та повернути їхню довіру", - резюмувала Олена Шуляк.