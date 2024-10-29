Впливають батьки. Третина школярів хочуть продовжити навчання за кордоном

На початку цього року в Україні було проведено опитування серед учнів у половині областей, в результаті якого 26% респондентів висловили бажання продовжити навчання за кордоном. Ця тенденція корелює з думками батьків учнів, що свідчить про їхній вплив на рішення дітей.

Гладун наголосив на важливості глибоких мотиваційних досліджень, які б допомогли зрозуміти причини, чому українці обирають виїзд за межі країни. Він зазначив, що люди виїжджали не лише під час війни, але й до неї, через економічні чинники та умови життя в Україні.

"Люди часто вважають, що за кордоном їм буде краще, але це може базуватися на помилкових уявленнях," – додав експерт. Він підкреслив, що хоча доступ до медичних послуг в Україні може бути кращим, наявність корупції та кумівства в державному управлінні створює негативний фон для життя в країні.

Гладун також звернув увагу на те, що західноєвропейські країни активно залучають українських мігрантів, пропонуючи мовні курси та можливості для працевлаштування. За даними Євростату, серед українських біженців у ЄС лише 6% складають особи віком 64 роки і старше, що свідчить про те, що більшість виїжджаючих – це працездатні люди, готові платити податки та інтегруватися в нові суспільства.