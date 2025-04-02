Вплинуло декілька факторів. Командувач ВМС розкрив деталі потоплення крейсера "Москва"

На його думку, це був збіг обставин, "Бог був на нашому боці".

"Звісно, що дві ракети, щоб затопить крейсер, була вірогідність дуже низька. Це була пообідня година, адміральська година, як кажуть на флоті (коли корабельний персонал послаблює увагу - ред.). Плюс ракета влучила в їдальню команди, це найбільше приміщення на крейсері, під яким розташоване машинне відділення. Носове машинне відділення, наскільки я пам'ятаю, там недалеко розміщений центральний командний пост живучості корабля. Там же - головний командний пункт у сусідньому відсіку. Тобто таке, знаєте, як ахіллесова п'ята", - розповів Неїжпапа.

Крім цього, за його словами, здетонував боєзапас установки АК-630, що, ймовірно, значно посилило пошкодження. Друга ракета влучила в кормову частину, викликавши нові руйнування. Через шторм у три бали екіпажу було важко боротися за живучість корабля, який затонув.

Командувач ВМС зазначив, що цей успіх став не лише тактичним, а й символічним: "Москва" була не просто крейсером, а головним кораблем російського флоту в Чорному морі.

"Зараз Україна - єдина країна у світі, яка під час війни знищила ракетний крейсер. Поки що в цьому питанні ми перші", - наголосив Неїжпапа.

За його словами, "з цього крейсера починалися всі конфлікти, які здійснила Росія з моря".

"Це і Грузія. З цього крейсера здійснювалося керування корабельними тактичними групами, які блокували Грузію з моря. Це та інші конфлікти. Виходи в Середземне море, Сирія і таке інше. Тобто з цього корабля завжди починалися всі погані історії, як то кажуть, російського флоту", - додав командувач ВМС.