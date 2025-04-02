Повлияло несколько факторов. Командующий ВМС раскрыл детали потопления крейсера "Москва"

По его мнению, это было стечение обстоятельств, "Бог был на нашей стороне".

"Конечно, что две ракеты, чтобы затопить крейсер, была вероятность очень низкая. Это был послеобеденный час, адмиральский час, как говорят на флоте (когда корабельный персонал ослабляет внимание - ред.). Плюс ракета попала в столовую команды, это самое большое помещение на крейсере, под которым расположено машинное отделение. Носовое машинное отделение, насколько я помню, там недалеко размещен центральный командный пост живучести корабля. Там же - главный командный пункт в соседнем отсеке. То есть такое, знаете, как ахиллесова пята", - рассказал Неижпапа.

Кроме этого, по его словам, сдетонировал боезапас установки АК-630, что, вероятно, значительно усилило повреждения. Вторая ракета попала в кормовую часть, вызвав новые разрушения. Из-за шторма в три балла экипажу было трудно бороться за живучесть затонувшего корабля.

Командующий ВМС отметил, что этот успех стал не только тактическим, но и символическим: "Москва" была не просто крейсером, а главным кораблем российского флота в Черном море.

"Сейчас Украина - единственная страна в мире, которая во время войны уничтожила ракетный крейсер. Пока что в этом вопросе мы первые", - подчеркнул Неижпапа.

По его словам, "с этого крейсера начинались все конфликты, которые осуществила Россия с моря".

"Это и Грузия. С этого крейсера осуществлялось управление корабельными тактическими группами, которые блокировали Грузию с моря. Это и другие конфликты. Выходы в Средиземное море, Сирия и так далее. То есть с этого корабля всегда начинались все плохие истории, как говорится, российского флота", - добавил командующий ВМС.