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Вплине на пільги. Кабмін визначив, які території перебувають на лінії зіткнення

Фото: Кабмін визначив, які території перебувають на лінії зіткнення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Український уряд встановив принцип визначення територій на лінії зіткнення. Це вплине на пільги для окремих жителів тимчасово окупованих населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.

У відомстві зазначили, що під час чергового засідання ухвалили постанову про деякі питання визначення правового режиму на тимчасово окупованих територіях України.

"Уряд встановив принцип визначення територій (на лінії зіткнення - ред.). Це забезпечить реалізацію мешканцями прифронтових територій передбачених законом пільг. Так, уряд чітко визначив, які саме населені пункти вважаються такими, що знаходяться на лінії зіткнення", - зазначають у Кабміні.

За даними відомства, до таких територій будуть належати населені пункти, які знаходяться в районах активних бойових дій (їх визначає Мінреінтеграції).

Які пільги передбачені

Громадяни України, які мешкають в окупації, у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів держбюджету. Також їм мають надавати місця у гуртожитках на час навчання.

При цьому особи, які завершили здобуття вищої освіти в окупації, мають право пройти атестацію для визначення кваліфікацій. Виняток - особи, які здобуття вищої освіти на ТОТ розпочали після дати початку тимчасової окупації відповідної території.

Нагадаємо, що всі учасники бойових дій в Україні мають право на пільги. РБК-Україна пояснювало, як їх отримати.

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