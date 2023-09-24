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Повлияет на льготы. Кабмин определил, какие территории находятся на линии столкновения

Фото: Кабмин определил, какие территории находятся на линии столкновения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство установило принцип определения территорий на линии столкновения. Это повлияет на льготы для отдельных жителей временно оккупированных населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

В ведомстве отметили, что во время очередного заседания приняли постановление о некоторых вопросах определения правового режима на временно оккупированных территориях Украины. 

"Правительство установило принцип определения территорий (на линии столкновения - ред.). Это обеспечит реализацию жителями прифронтовых территорий предусмотренных законом льгот. Так, правительство четко определило, какие именно населенные пункты считаются находящимися на линии столкновения", - отмечают в Кабмине. 

По данным ведомства, к таким территориям будут относиться населенные пункты, которые находятся на в районах активных боевых действий (их определяет Минреинтеграции).

Какие льготы предусмотрены

Граждане Украины, которые проживают в оккупации,  в населенных пунктах на линии столкновения, имеют право на получение определенного образовательного уровня на территории других регионов Украины за счет средств госбюджета. Также им должны предоставлять места в общежитиях на время учебы. 

При этом лица, которые завершили получение высшего образования в оккупации, имеют право пройти аттестацию для определения квалификаций. Исключение - лица, которые получение высшего образования на ВОТ начали после даты начала временной оккупации соответствующей территории.

Напомним, все участники боевых действий в Украине имеют право на льготы. РБК-Украина объясняло, как их получить

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