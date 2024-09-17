Для впевненості за кермом: чому потрібно перевіряти гальма автомобіля

Технологія перевірки гальмівної системи передбачена офіційними документами для кожної моделі авто, і на будь-якій дилерській СТО завжди готові допомогти з цим питанням. Але основні проблеми водій може виявити і власними силами, потрібно буде мінімум інструменту і трохи часу.

Як перевірити гальмівну систему автомобіля

Найкращим чином перевірити стан гальмівної системи можна на діагностичному стенді, які мають великі СТО. Комп’ютеризоване обладнання з великою точністю визначає моменти спрацювання гальмівних механізмів кожного колеса і фіксує зусилля гальмування. Таким чином можна отримати порівняльні дані відносно усіх коліс, що важливо для збереження стабільності автомобіля на дорозі при гальмуванні.

Повторимось, що коли перевірити систему в такий спосіб немає змоги, можна обійтися візуальним контролем; за умови належної кваліфікації виконавця це допоможе у подальшому уникнути найбільш типових проблем з гальмами.

Диски і колодки

Встановлені на машині гальмівні диски (чи барабани) та їхні колодки не можуть бути зношеними більше, ніж це визначено автовиробником. Також важливо, щоб вони були зношені синхронно і в механізмі одного колеса, і в парах коліс – попарно на обох передніх і обох задніх. Не можна, щоб якась одна колодка з чотирьох була зношена значно більше за інші, бо це ознака проблеми: колодка заклинена, тобто обмежена у русі на своєму місці.

Гальмівні механізми коліс

Уважний візуальний огляд колодок, дисків (барабанів) і сусідніх деталей дозволить оцінити стан супортів, чистоту їхніх направляючих і головне – рухливість колодок на них. Адже коли колодка погано рухається на своїх направляючих, вона буде недостатньо відходити від диска, постійно тертися по ньому навіть при відпущеній педалі, а в найгіршому випадку не буде тиснути на нього з потрібною силою при натискуванні педалі. Таким чином зазначене колесо буде вступати в роботу пізніше інших – а це призводить до розвертання машини або до некоректного спрацювання систем безпеки.

Бачок з гальмівною рідиною

При будь-якому відкриванні капоту треба контролювати рівень гальмівної рідини. Не всі знають, що її треба періодично замінювати. Адже стара рідина накопичує у собі воду, яка знижує температуру закипання рідини при інтенсивному гальмуванні – так, що педаль може несподівано провалитись до підлоги у найважливіший момент.

По-друге, волога у складі гальмівної рідини стає причиною корозії в трубках, а головне що при цьому з’являється іржа в циліндрах гідроприводу. Через це гальма рано чи пізно відмовлять повністю або з часом будуть працювати некоректно через підклинювання поршнів у циліндрах. Нарешті, стара гальмівна рідина після забруднення продуктами зносу стає густішою, ніж це потрібно для коректної роботи систем безпеки ABS, ESP та інших.

Строго кажучи, автовиробники вимагають замінювати стандартну рідину класу DOT-4 через 2-3 роки експлуатації, не чекаючи проблем і не витрачаючи час і гроші на перевірку.

Коротко

Крім періодичного контролю стану основних компонентів гальмівної системи є ще одна умова для її довгої і коректної роботи. Потрібно купувати тільки якісні колодки і диски, причому бажано, щоб вони були однієї марки. Бо провідні компанії проектують ці деталі з оглядом на сумісну роботу – синхронну, ефективну і довготривалу. І звісно, замінювати колодки і диски треба комплектом, інакше не досягнути рівномірного гальмування і тривалої роботи.