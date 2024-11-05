"Впевнений у своїй перемозі": Трамп проголосував на виборах у Флориді

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вже проголосував на президентських виборах у місті Палм-Біч штату Флорида.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зазначається, що колишній президент США прибув на виборчу дільницю разом з дружиною Меланією Трамп.
Виступаючи перед пресою після голосування, Трамп заявив, що він "дуже впевнений" у своїй перемозі на виборах. Водночас він висловив розчарування тим, що оголошення результатів може зайняти деякий час.
"Я відчуваю себе дуже впевнено. Я відчуваю, що у нас скрізь все дуже добре", - сказав Трамп.
Він додав, що це була "найкраща" з трьох передвиборчих кампаній, які він проводив.
Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, у США проходять президентські вибори. Кандидатом від Республіканської партії є Дональд Трамп, а від демократів - Камала Гарріс.
Фінальне опитування NBC News показало, що обидва кандидати йдуть нога в ногу. Камала Гарріс отримує підтримку 49% виборців, Дональд Трамп - ідентичні 49%. Лише 2% опитаних заявили, що не впевнені у своєму виборі.
Про те, коли будуть відомі результати виборів в США, - у матеріалі РБК-Україна.
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