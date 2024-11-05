"Впевнений у своїй перемозі": Трамп проголосував на виборах у Флориді

Зазначається, що колишній президент США прибув на виборчу дільницю разом з дружиною Меланією Трамп.

Виступаючи перед пресою після голосування, Трамп заявив, що він "дуже впевнений" у своїй перемозі на виборах. Водночас він висловив розчарування тим, що оголошення результатів може зайняти деякий час.

"Я відчуваю себе дуже впевнено. Я відчуваю, що у нас скрізь все дуже добре", - сказав Трамп.

Він додав, що це була "найкраща" з трьох передвиборчих кампаній, які він проводив.