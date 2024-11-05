"Уверен в своей победе": Трамп проголосовал на выборах во Флориде

Отмечается, что бывший президент США прибыл на избирательный участок вместе с супругой Меланией Трамп.

Выступая перед прессой после голосования, Трамп заявил, что он "очень уверен" в своей победе на выборах. В то же время он выразил разочарование тем, что оглашение результатов может занять некоторое время.

"Я чувствую себя очень уверенно. Я чувствую, что у нас везде все очень хорошо", - сказал Трамп.

Он добавил, что это была "лучшая" из трех предвыборных кампаний, которые он проводил.