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"Уверен в своей победе": Трамп проголосовал на выборах во Флориде

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уже проголосовал на президентских выборах в городе Палм-Бич штата Флорида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что бывший президент США прибыл на избирательный участок вместе с супругой Меланией Трамп.

Выступая перед прессой после голосования, Трамп заявил, что он "очень уверен" в своей победе на выборах. В то же время он выразил разочарование тем, что оглашение результатов может занять некоторое время.

"Я чувствую себя очень уверенно. Я чувствую, что у нас везде все очень хорошо", - сказал Трамп.

Он добавил, что это была "лучшая" из трех предвыборных кампаний, которые он проводил.

Президентские выборы в США

Напомним, сегодня, 5 ноября, в США проходят президентские выборы. Кандидатом от Республиканской партии является Дональд Трамп, а от демократов - Камала Харрис.

Финальный опрос NBC News показал, что оба кандидата идут нога в ногу. Камала Харрис получает поддержку 49% избирателей, Дональд Трамп - идентичные 49%. Всего 2% опрошенных заявили, что не уверены в своем выборе.

О том, когда будут известны результаты выборов в США, - в материале РБК-Украина.

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Выборы в СШАДональд ТрампСоединенные Штаты Америки