"Уверен в своей победе": Трамп проголосовал на выборах во Флориде

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уже проголосовал на президентских выборах в городе Палм-Бич штата Флорида.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что бывший президент США прибыл на избирательный участок вместе с супругой Меланией Трамп.
Выступая перед прессой после голосования, Трамп заявил, что он "очень уверен" в своей победе на выборах. В то же время он выразил разочарование тем, что оглашение результатов может занять некоторое время.
"Я чувствую себя очень уверенно. Я чувствую, что у нас везде все очень хорошо", - сказал Трамп.
Он добавил, что это была "лучшая" из трех предвыборных кампаний, которые он проводил.
Напомним, сегодня, 5 ноября, в США проходят президентские выборы. Кандидатом от Республиканской партии является Дональд Трамп, а от демократов - Камала Харрис.
Финальный опрос NBC News показал, что оба кандидата идут нога в ногу. Камала Харрис получает поддержку 49% избирателей, Дональд Трамп - идентичные 49%. Всего 2% опрошенных заявили, что не уверены в своем выборе.
О том, когда будут известны результаты выборов в США, - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.