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Впервые в Западной Европе с лета. Нидерланды могут вернуть локдаун 

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 ноября Консультативная группа по вопросам пандемии в Нидерландах (OMT) рекомендовала правительству ввести частичный локдаун. В случае принятия такого решения, страна станет первой в Западной Европе, которая начиная с лета, вернула жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что в пятницу кабинет временного премьер-министра Марка Рютте примет решение о мерах в связи с рекомендацией группы по управлению вспышкой COVID-19.

Согласно отчету OMT, власти рекомендуют запретить массовые мероприятия, приостановить работу театров и кинотеатров, а также сократить время работы заведений массового питания. При этом школы могут работать.

Так, соответствующие ограничения OMT призывает ввести на две недели.

Вместе с тем после локдауна, консультативная группа рекомендует установить ограничения на пребывание в общественных местах людей, в том числе вакцинированных.

Отмечено, что в Нидерландах с населением 17,5 млн за последнюю неделю удвоилось число COVID-заражений, составив более 400 на 100 000 жителей.

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