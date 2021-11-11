Вперше в Західній Європі з літа. Нідерланди можуть повернути локдаун 

Вказано, що в п'ятницю кабінет тимчасового прем'єр-міністра Марка Рютте ухвалить рішення про заходи згідно з рекомендацією групи з управління спалахом COVID-19.

Згідно зі звітом OMT, владі рекомендують заборонити масові заходи, призупинити роботу театрів і кінотеатрів, а також скоротити час роботи закладів масового харчування. При цьому школи можуть працювати.

Так, відповідні обмеження OMT закликає ввести на два тижні.

Разом з тим після локдауну, консультативна група рекомендує встановити обмеження на перебування у громадських місцях людей, у тому числі вакцинованих.

Зазначено, що в Нідерландах з населенням 17,5 млн з останній тиждень подвоїлося число COVID-заражень, склавши понад 400 на 100 000 жителів.