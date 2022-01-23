ru ua
Нд, 23 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вперше після захоплення Афганістану. Талібан проведе переговори у Європі

Новость на русском →
Афганістан, Неділя 23 січня 2022 11:55
Вперше після захоплення Афганістану. Талібан проведе переговори у Європі Фото: таліби прибули до Європи для переговорів (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У ніч на 23 січня делегація радикального ісламістського руху Талібан прибула до столиці Норвегії Осло. Там 15 представників талібів проведуть переговори із західними чиновниками та представниками афганського громадянського суспільства в еміграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В Осло делегати досі невизнаного жодною країною режиму зустрінуться із представниками Норвегії та Європейського Союзу, а також із представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та США. Темою переговорів будуть права людини та гуманітарна допомога афганському народу.

При цьому глава МЗС Норвегії Аннікен Хюїттфельдт підкреслив, що переговори "не будуть легітимізацією або визнанням талібів". А спікер Талібана Забіхулла Муджахид у свою чергу заявив, що нова влада Афганістану вжила заходів "для задоволення вимог західного світу" і сподівається зміцнити відносини з європейськими країнами "за допомогою дипломатії".

Зазначають, що ці триденні переговори в Європі стануть першими з моменту захоплення влади в Афганістані. Це сталося у серпні 2021 року.

Нагадаємо, таліби заарештували популярного університетського професора. Він відверто критикував владу Афганістану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан
NEWS
Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити
Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі